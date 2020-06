Gelbison: grossa soddisfazione per due formazioni giovanili

Terminati in anticipo tutti i campionati dilettantistici, causa la diffusione del Covid-19, risultano ufficiali anche le graduatorie della “Coppa Disciplina”. Diversi i team, del nostro territorio, che si sono distinti in ambito regionale. Anche qualche formazione giovanile si è distinta risultando tra le più corrette della rispettiva categoria. Tra queste due formazioni della Gelbison. La stessa società vallese ha reso noto, tramite un comunicato, il piazzamento di under 15 e 17. Le due formazioni, guidate dai tecnici Tortoreti e Bianco, sono risultate le prime in graduatoria.

La soddisfazione espressa dalla Gelbison



Con la conclusione anticipata dei campionati giovanili e dilettantistici è andata in archivio anche la speciale competizione dedicata al fair-play. In attesa di conoscere eventuali decisioni dei rispettivi CR sull’assegnazione dell’ambito titolo, tra i principali piazzamenti ottenuti dalle compagini salernitane nelle varie categorie di militanza spicca anche la Gelbison con ben due formazioni. Nell’Under 17 provinciale la Gelbison (9,50) precede Pro Salerno e United Angri.

Nell’Under 15 provinciale comanda ancora la Gelbison (8,20), con pochi centesimi di vantaggio su Sport Zone e VDP5.

Le parole del tecnico del settore giovanile Michele Tortoreti

Viva soddisfazione viene espressa da Mister Michele Tortoreti alla guida dell’Under 15 e da Mister Giovanni Bianco dell’Under 17.

“Una bellissima notizia – ribadisce Tortoreti – i nostri ragazzi si sono fatti onore come squadra più disciplinata quindi non solo sport ma anche regole di buon comportamento da seguire. Io dal primo giorno negli anni ho sempre ripetuto ai ragazzi che senza le regole nella vita non si va da nessuna parte nello sport ancora di più. Vuol dire che le mie parole non sono andate al vento”.