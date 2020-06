Frecciarossa nel Cilento: ecco gli orari e le fermate

Send an email

E’ la settimana dell’alta velocità. Domenica 14 giugno partiranno i treni Italo e Frecciarossa da e per il Cilento. Se gli orari dei convogli della Nuova Compagnia di Trasporto Viaggiatori erano stati già comunicati da tempo (leggi qui), Trenitalia ha reso noto soltanto nelle ultime ore orari e prezzi dei viaggia che collegheranno Milano Centrale a Reggio Calabria, transitando per gli scali cilentani di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri. Prevista una sola corsa con partenza alle 11.10 da Milano e arrivo a Sapri alle 18.22.

Frecciarossa in Cilento, le fermate

Fermate anche a Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli, Salerno Agropoli (17.35) e Vallo della Lucania (17.50).

Ad oggi il prezzo del biglietto è di 114 euro. Da Sapri a Milano Centrale la partenza è prevista alle 9.37 (alle 10.07 da Vallo e alle 10.21 da Agropoli) con arrivo a Milano Centrale alle 16.50. Il servizio è giornaliero, non più limitato ai week end. Esclusa dalle fermate lo scalo di Centola, attivo lo scorso anno.

I treni di Italo

Più ampia l’offerta di Italo. Quattro i convogli in partenza: da Torino alle 5.32 e alle 13.27 e arrivo a Sapri dopo 7 ore (circa sei ore e mezzo per Agropoli e Vallo della Lucania); rientro alle 10.09 e alle 16.10. In questo caso i prezzi variano da 84 a 106.