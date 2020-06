Send an email

Come applicare un adesivo murale, la guida

Questo inusuale (ma ugualmente alla moda) modo di arredare la propria casa con le decorazioni murali ormai sta prendendo quota, tanto che in molti si domandano, prima dell’acquisto come si applica un adesivo murale.

Il materiale

Oltre agli adesivi veri e propri sarebbe il caso, prima di iniziare il lavoro decorativo, di attrezzarsi con il materiale idoneo.

Quello che ti occorre sarà:

panno in tessuto

scotch

metro da lavoro

livella a bolla (non essenziale)

spatola

un paio di forbici

pistola termica o phon per capelli

rullino in gomma o spugna

Preparare la parete

Per prima cosa la parete su cui andrai ad incollare l’adesivo deve essere pronta ad accogliere questo elemento di decoro.

Dunque prendi il panno asciutto in tessuto e pulisci la superficie dove dovrai applicare lo sticker. Questo passo è fondamentale per abolire l’eccesso di polvere che potrebbe compromettere l’aderenza al muro.

A questo punto individua il punto preciso in cui vuoi applicare l’adesivo.

È importante, a tal proposito, conoscere le misure e le dimensioni del muro, così da posizionare i vari stickers con criterio e in maniera armoniosa. Prendi l’adesivo e appoggialo al muro fissandolo con dei piccoli pezzetti di scotch.

Posizionare l’adesivo murale nel punto giusto

Come anticipato devi appoggiare provvisoriamente lo sticker al muro per avere contezza della posizione in cui esso sarà applicato. Allontanati di qualche passo dalla parete e osserva il punto in cui hai fissato l’adesivo.

Prenditi tempo per capire se la posizione è ideale ed eventualmente se è leggermente storto. A tal proposito, se non hai occhio critico a riguardo, puoi aiutarti con una livella, considerando comunque il fatto che non sempre i muri sono completamente dritti e precisi.

Dopo aver trovato la posizione più confacente ai tuoi gusti fissa con altro scotch l’adesivo, per evitare che esso possa spostarsi.

La fase di applicazione

A questo punto siamo pronti ad applicare l’adesivo. Solleva leggermente lo sticker dal muro nella parte alta e rimuovi adagio la pellicola sul destro in piccole porzioni.

Devi rimuovere la carta protettiva lungo i bordi che precedentemente avevi segnato con lo scotch, per essere sicuro di rispettare il perimetro che ti eri prefissato.

Aiutati con le forbici a tagliare il retro dello sticker man mano che sollevi la pellicola. Per una precisione ancora più ferma, potresti prendere un taglierino, che è molto più maneggevole e non rischia di rovinare la parte adesiva.

A questo punto utilizzando una spatola stendi lentamente l’adesivo a muro: con una mano teniamo sollevata la parte alta dell’adesivo, mentre con l’altra iniziamo a spatolare orizzontalmente partendo dal basso e andando verso l’alto.

L’uso della spatola

Dopo aver fissato al muro la prima parte dell’adesivo, liberati di scotch e di tutto quello che ti infastidisce e procedi con l’applicazione del resto dello sticker.

Continua sempre ad usare una mano per fare aderire l’adesivo al muro e una mano per rimuovere la pellicola protettiva. Non andare di fretta, altrimenti potresti inavvertitamente danneggiare parti di adesivo. Ricorda di rimuovere sempre la carta dall’alto al basso.

In queste delicate manovre la spatola è fondamentale per evitare che alcune parti facciano bolle d’aria sulla superficie sottostante e dunque non aderiscano bene al muro.

Se alcuni punti dell’adesivo facciano fatica a venir via, non temere. Piega leggermente la carta, e aiutati, facendo attenzione a non creare segni antiestetici sulla parte decorativa. Continuando con i movimenti dall’alto verso il basso continua ad usare la spatola nel verso orizzontale.

Rimuovere l’application tape

Ogni adesivo è dotato di un’application tape sulla parte superiore del decoro. Quindi dopo aver incollato il tutto sulla parete devi rimuovere questa protezione. In pratica devi fare sempre lo stesso movimento andando dall’alto verso il basso.

Non tirare verso la tua direzione, ma cerca di fare movimenti che ti portano verso il basso. Sii delicato altrimenti rischi di staccare parti di adesivo e di aver fatto un lavoro inutile (e considerando il fatto che un adesivo murale non è utilizzabile di nuovo in quanto non è un attacca stacca, rischi davvero di guastare il decoro).

Rifinisci il lavoro

Ultima fase è quella di finitura. Ormai lo sticker è aderito al muro, quindi non resta che ritoccare le imperfezioni per ottenere un lavoro fatto a dovere.

Prendi la pistola termica, o in alternativa un comune asciugacapelli, e vai a riscaldare l’icona adesiva che hai appena applicato. Poi attraverso un rullino oppure con una spugna devi tamponare l’adesivo ancora caldo. In questo modo non ci saranno parti bollate e le eventuali imperfezioni saranno eliminate.

Anche questa è una fase delicata. Imprimere troppa forza con la spugnetta potrebbe rovinare o sollevare alcune parti di adesivo?

A questo punto il lavoro è terminato e non ti resta che ammirare il tuo adesivo murale ormai tutt’uno con la parete.