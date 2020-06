Agropoli: ragazzi bloccati a Trentova, auto impantanata nel parcheggio

AGROPOLI. Volevano trascorrere qualche ora di relax a mare, ma sono rimasti impantanati con l’auto nel fango che si era creato all’ingresso del parcheggio libero sito lungo via Fontana dei Monaci, a pochi metri da Trentova. Protagonisti dello spiacevole episodio due giovani del posto che si sono visti rovinati la loro giornata a mare.

Fortuna ha voluto che qualcuno, nel vederli in difficoltà, sia accorso in loro aiuto e con l’ausilio di una jeep e di una cima sia riuscito a tirare il veicolo fuori dal fango in cui era rimasto bloccato.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato, intorno alle 18.

“Ieri pomeriggio passando verso le 18 per la strada che conduce a Trentova – racconta uno dei soccorritori – non ho potuto fare a meno di fermarmi a soccorrere due ragazzi, rimasti letteralmente impantanati nell’entrare nel parcheggio libero lasciato dal comune di Agropoli sulla sinistra”. “Da premettere – aggiunge – che già avevo notavo che esso non era stato pulito o sistemato come quello a pagamento anche esso sterrato poco più avanti, il suddetto presenta all’entrata già da tempo grandi solchi a terra all’entrata compromettendone l’uso, le piogge hanno fatto il resto, una vera trappola”.

Inizialmente si è tentato di contattare vigili e protezione civile, ma inutilmente. Per fortuna sul posto è transitata una jeep con due ragazzi a bordo che, compresa la situazione, si sono adoperati per trainare l’auto fuori dal pantano in cui era rimasta bloccata. La vicenda si è conclusa a lieto fine ma l’appello dei cittadini è rivolta al Comune affinché garantisca più sicurezza in zona, sistemando il parcheggio libero o quantomeno segnalando il pericolo.