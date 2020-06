Pisciotta: vietata la balneazione sulle spiagge Gozzipuodi – Acquabianca

PISCIOTTA. Dall’8 giugno e fino al giorno 26 del mese, sarà vietata la balneazione nel tratto di spiaggia ad ovest del moletto a T in località Gozzipuodi – Acquabianca. E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione dei lavori di escavo del porto che porteranno al deposito della sabbia proveniente dallo specchio acque del porto nella fascia di mare antistante. Per il periodo necessario ai lavori, quindi, non sarà possibile la balneazione.

Il Comune, intanto, ha deciso di non prevedere ulteriori misure restrittive per la balneazione rispetto a quelle che previste dalla Regione Campania. Resta valido, quindi, l’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro, di 1,4 metri tra le attrezzature da spiaggia e il distanziamento tra ombrelloni in modo da garantire almeno 10 metri quadrati per ciascun ombrelloni.