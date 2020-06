Petina si prepara per celebrare il patrono Sant’Onofrio

Petina si prepara a celebrare il suo patrono, Sant’Onofrio. Una festa molto sentita nel centro sito ai piedi dei Monti Alburni e che ha antiche origini. Un documento del 1100 testimonia la donazione del già esistente Monastero dedicato a Sant’Onofrio al Monastero di Montevergine.

Benché la solennità sia a giugno in diverse località la festa si svolge in altre date: a Petina si celebra anche il 2 agosto; il giorno precedente, invece, la comunità festeggerà la Solennità dell’Immacolata.

A causa dell’emergenza Coronavirus quest’anno la festa in onore del Santo patrono non potrà essere svolta ma non mancheranno le Sante Messe.

Ecco il programma:

Fino al 9 giugno

Ore 18:00 Santa Messa e Novena a Sant’Onofrio;

Mercoledì 10 giugno – Vigilia di Festa

Ore 18:00 Santa Messa nei Primi Vespri e conclusione del Novenario

Giovedì 11 giugno – Festa di Sant’Onofrio

Ore 8:30 e ore 11:00 Sante Messe in Parrocchia

Ore 19:00 Santa Messa in piazza Bottiglieri

Al Termine di ogni Celebrazione si terrà la Benedizione con la Reliquia. Le celebrazioni saranno trasmesse in filodiffusione e in diretta sulla pagina Facebook “Parrocchia S.Nicola di Bari-Petina”. Per rispettare le nuove norme sociali l’accesso in Chiesa è limitato a 60 posti massimi.