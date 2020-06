Camerota: ok al progetto per un centro polifunzionale

CAMEROTA. Approvato il progetto definitivo esecutivo realtivo alla “realizzazione di un centro polifunzionale per servizi e di aggregazione sociale”. Il centro polifunzionale sarà situato in Piazza Semaforo alla frazione Lentiscosa e nello specifico, sarà composto da una grande sala polifunzionale, dove sarà possibile tenere incontri e conferenze di ogni tipo, attorno alla quale di snodano varie attività ricreative (angolo televisione, attività teatrali, tempo libero, servizio bar, ecc.) e dai servizi igienici.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, punta a creare nuovi luoghi di incontro per la comunità locale, puntando sul potenziamento dell’offerta di punti di aggregazione, dove i cittadini possano condividere interessi ludico-ricreativi, formativi e di comunicazione sociale.

Lo scopo del progetto è da un lato di migliorare la struttura sfruttandone le sue potenzialità e dall’altro di munire la frazione Lentiscosa di un complesso polifunzionale finalizzato, non solo all’offerta di servizi di aggregazione sociale per il tempo libero, per eventi ricreativi e culturale ma anche allo sviluppo di nuove attività economiche; quali la nascita di un centro di informazione per l’impiego ed occupazione giovanile.

Il costo dell’opera è di circa 238mila euro di cui 158 mila euro per l’importo dei lavori compresi oneri di sicurezza per circa 3mila euro, e circa 80mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione appaltante.