Rubano in cantiere della A2, condannata coppia valdianese

Ruba nel cantiere della ditta per la quale lavora e viene arrestato. Pure la moglie è nei guai. La coppia aveva messo a segno un furto all’interno del cantiere allestito nel territorio del Comune di Casalbuono per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’auto-strada Salerno – Reggio Calabria. I due erano inizialmente stati condannati a pochi mesi di

reclusione: s’erano appropriati di 400 litri di gasolio, due batterie, una siringa per ingrassaggio con due cartucce di ricarica di grasso, due pompe per aspirazione del gasolio.

Ora è arrivata la decisione della Cassazione. Dovranno scontare una pena di 1 anno e 4 mesi lui ed un anno lei.