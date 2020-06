Caggiano, dopo l’emergenza Covid riprendono i cantieri

“Riprendono gli interventi di riqualificazione del nostro Centro Storico”. Lo annuncia il sindaco di Caggiano, Modesto La Mattina. E’ stato pubblicato all’albo pretorio del comune il Bando di gara (con procedura aperta) per l’esecuzione dei lavori avente ad oggetto: Recupero e valorizzazione del borgo rurale di Caggiano denominato “Rinascita del Vecchio Borgo “ per un importo di lavoro di € 722.478,32 (iva esclusa). Il finanziamento è stato ottenuto con fondi PSR 2014-2020.

Gli interventi riguarderanno: Recupero e ripristino delle pavimentazioni e delle viabilità storica, compresi la sistemazione ed il ripristino di tutta la rete infrastrutturale dei sottoservizi (acquedotto,fognatura, Pubblica Illuminazione, fibra ottica) nelle zone non ancora oggetto di interventi precedenti, videosorveglianza; restauro e ripristino delle facciate di edifici pubblici e privati.

A breve verranno appaltati i lavori di riqualificazione ed illuminazione della zona di Santa Venere. Il finanziamento è stato ottenuto con fondi GAL (Gruppo di Azione Locale) per circa 30mila euro. In fase di appalto anche i lavori di pavimentazione della parte terminale di Via Marvicino e inizio area di Santa Venere per circa 100.000 euro. Il finanziamento è stato ottenuto con fondi PSR 2014-2020.