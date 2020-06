VIDEO | Centola Palinuro: varato il piano spiagge

Send an email

CENTOLA. Il Comune vara il piano spiagge. L’Ente ha approvato il progetto “Restart” per permettere la fruizione del litorale ma in generale gli spazi di pubblica utilità sul territorio comunale. Otto gli spazi in cui è stato diviso il litorale che insieme alla Comunità Montana sarà delimitato. Inoltre saranno predisposte delle piantane dove sarà possibile posizionare gli ombrelloni nel rispetto delle distanze di sicurezza. A controllare gli accessi i volontari di protezione civile.

Non è previsto un sistema di prenotazione ma attraverso un’app sarà possibile verificare la disponibilità delle spiagge.

L’orario di utilizzo degli spazi sarà diviso in due fasce orarie una mattutina e una pomeridiana con uno spacco tra le 13 e le 14 per garantire la sanificazione della spiaggia.