San Mauro Cilento ancora senz’acqua, è polemica

SAN MAURO CILENTO. Continuano i disagi per i residenti del Comune cilentano. Ancora una volta, infatti, i cittadini sono costretti a far fronte alle carenze idriche. I problemi si erano già registrati la scorsa settimana e si sono ripetuti nelle ultime 24 ore nella località Casal Sottano. “Anche oggi San Mauro Cilento soffre la sete mentre ad Acciaroli irrigano le aiuole sotto la pioggia”, osserva polemico il consigliere Matteo Marrocco il quale evidenzia come l’ex sindaco di San Mauro Cilento (Carlo Pisacane) sia membro del CDA di Consac, “ma al suo paese manca sempre l’acqua”.

“La settimana scorsa giustificarono l’interruzione come incremento del consumo idropotabile – prosegue – erano giorni di pioggia e non c’erano turisti”.

Anche il sindaco di San Mauro Cilento, si è mostrato ancora una volta polemico con la Consac. Già da tempo il primo cittadino sta criticando la scelta della società con sede a Vallo della Lucania di investire su un potabilizzatore per dare l’acqua al Comune anziché procedere alla sistemazione delle condotte idriche colabrodo che determinano notevoli dispersioni di risorse idriche.