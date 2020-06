Pisciotta: sospensione tributi e lavori edili anche in estate. Le richieste della minoranza

PISCIOTTA. Tributi comunali e lavori edili. Sono l’oggetto di due interpellanze dirette all’amministrazione Liguori da parte dei consiglieri Antonio Fedullo, Aniello Marsicano e Carmelo Antonio Mautone. Con la prima richiesta si chiede di sospendere i pagamenti di imposte, tasse e tributi comunali almeno fino al 30 settembre; di prorogare alla stessa data i termini di scadenza relativi agli atti di accertamenti esecutivi; di ridurre la Tari per le attività professionali, artigianali, commerciali e turistiche; di prevedere la possibilità di rateizzazione delle somme dovute.

“Il Comune – evidenziano dalla minoranza – ha la possibilità di sospendere i pagamenti dei tributi locali”, una necessità considerato che molte attività avrebbero avuto una riduzione dei fatturati superiore al 50% a causa dell’emergenza covid. L’Ente dovrebbe avere già a disposizione i fondi per far fronte ai mancati in cassi: i 16mila euro per la realizzazione degli impianti di filodiffusione a Pisciotta e Rodio “opere meritorie ma forse al momento meno contestualizzati”, fa sapere il gruppo consiliare Una mano per Pisciotta.

La seconda richiesta è relativa alle attività edilizie: sospese fino al 4 maggio per l’ordinanza regionale dovuta all’emergenza coronavirus, queste rischiano di restare nuovamente bloccate dall’1 luglio al 15 settembre in virtù di un’ordinanza sindacale. Ma visto il precedente periodo di sospensione i consiglieri Fedullo, Marsicano e Mautone sollecitano l’Ente a garantire l’esecuzione delle opere “non impattanti per tutto il periodo estivo, con orari e modalità ben definite o in alternativa prevedere la sospensione per un periodo massimo di un mese”.