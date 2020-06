MentITalità: nel progetto di 23 panettieri italiani presente un cilentano

Si chiama “MentITalità” il nuovo progetto italiano che ha riunito 23 professionisti del nostro Paese. Durante il lungo periodo di stop per tantissime attività, infatti, 23 ragazzi, sparsi sulla Penisola italica, hanno trovato un intento comune che lega il loro spirito d’iniziativa e li vedrà collaborare in diversi piani di lavoro. Tutto è nato tramite un gruppo Facebook, “Quelli della notte zio pane”, dove sono tantissimi i panettieri di tutta Italia iscritti. Nel gruppo, comprensivo di 23 panettieri, presenti anche 2 campani. All’iniziativa hanno aderito giovani di Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Veneto e Sicilia. Dei 2 panettieri campani uno è cilentano, precisamente di Santa Maria di Castellabate. Umberto Corradino, proprietario del panificio “Da Nonno Enrico”, che ha riaperto i battenti lo scorso 23 giugno 2019.

“Quasi un anno. Cresciamo giorno dopo giorno e ne sono veramente felice. Grazie all’aiuto dei nostri genitori e di nonno Enrico e nonna Anna cerchiamo di far intrecciare il vecchio metodo di lavoro con nuove tecnologie. A volte funziona a volte no, ma nonostante tutto abbiamo capito che questo è quello che ci piace fare, ed è a Santa Maria che vogliamo investire e crescere. Ecco perché mi sono unito anche a questo gruppo di panettieri, per assorbire il più possibile da ognuno di loro. Non si smette mai di imparare”.

I vari punti del progetto MentITalità

Tra i vari punti di MentITalità vi proponiamo due iniziative. I prodotti, già finiti e pronti, saranno disponibili a breve in tutta Italia. Tutti i panettieri si sono messi alla ricerca di un fornitore che creasse per loro dei kit da spedire in tutta Italia.

Quelli della notte zio pane

Questo progetto prende il nome dallo stesso gruppo da cui tutto è nato. L’obiettivo è quello di creare un dolce lievitato estivo da immettere sul mercato, con l’intento di devolvere parte del ricavato in beneficenza. Alla base del dolce vi sono ingredienti classici, come la menta ed il limone.

Memento Dulce

Si tratta di un dolce lievitato leggero e fresco da assaporare durante la stagione estiva. Il dolce, al gusto di menta e limone, viene prodotto dal fornaio pasticcere senza l’utilizzo di burro, caratterizzando il prodotto con un elevata sofficità e leggerezza. Il costo del dolce lievitato sarà di 12 euro, di cui 2 andranno in beneficenza.