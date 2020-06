Il cilentano Carlo Lamanna promosso Generale di Corpo d’Armata

MONTECORICE. Carlo Lamanna diventa Generale di Corpo D’Armata. il 58enne militare cilentano andrà ora a ricoprire un prestigioso incarico presso lo stato maggiore dell’Esercito a Roma. Il Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti nel confermare l’importante avanzamento di grado, ha ringraziato il Generale cilentano Lamanna per gli eccellenti livelli addestrativi e operativi raggiunti dal Comando Divisione e dalle 4 Brigate dipendenti (“Ariete”, “Pozzuolo del Friuli”, “Folgore” e “Friuli”) sia nelle operazioni all’estero sia sul suolo nazionale.

Sotto la guida del Generale Lamanna, la Divisione ha messo in evidenza elevate capacità di pianificazione non solo in ambito nazionale ma anche in contesti spiccatamente interforze e multinazionali, in particolare durante le esercitazioni “Gordian Knot”, “Summer Tempest”, “Golden Wings” e “Eagle Meteor”.

Al termine della cerimonia il Generale Lamanna ha ricevuto il grado di Generale di Corpo d’Armata, promozione che lo porta a rivestire il grado apicale della carriera militare. Un onore non solo per il Comune di Montecorice ma per tutto il Cilento che è orgoglioso di essere rappresentato da una delle più alte cariche militari in Italia.