Castellabate: lunedì al via i lavori per il polo scolastico

Castellabate avrà il suo polo scolastico. Dopo la giornata di ieri, caratterizzata dalla consegna dei lavori per il porto di “S.Marco”, avvenuta anche in presenza del presidente della Campania Vincenzo De Luca, Lunedi 8 giugno toccherà alla nuova struttura scolastica tanto desiderata e attesa. Il progetto, che nascerà in Via “Palatucci”, prevede la possibilità di avere in un unico plesso, la scuola materna, quella primaria e secondaria, oltre che ad una mensa per tutti gli alunni, un giardino ricreativo e un orto botanico, ma anche un palazzetto dello sport.

Il polo, sostiene il sindaco Costabile Spinelli nella sua consueta diretta Facebook settimanale, sarà una pagina di storia per l’intera comunità di Castellabate, soprattutto per ciò che rappresenta per i giovani, un punto di riferimento per le nuove generazioni. L’opera sarà intitolata al professor Raffaele “Lello” Tortora, compianto e amatissimo sindaco di Castellabate.

Appuntamento dunque fissato per Lunedi 8 giugno alle ore 11:00.