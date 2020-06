Send an email

Aquara: 74enne trovata morta in casa

AQUARA. E’ stata rinvenuta ieri sera priva di vita nella sua abitazione ma è probabile che il suo decesso risalga ad alcuni giorni prima. E’ successo ad Aquara dove un’anziana del posto è stata ritrovata nel proprio appartamento dopo che i carabinieri e i vigili del fuoco hanno forzato la porta per riuscire ad accedervi.

Alcune ore prima erano stati dei conoscenti a far scattare l’allarme. Della donna, infatti, da alcuni giorni non si avevano più notizie. Secondo una prima ricostruzione la 74enne è stata uccisa da un malore mentre si trovava in cucina.

Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri che dovranno chiarire, con l’ausilio del medico legale, quanto accaduto.