Send an email

Follow on Twitter

Terremoto nel Cilento, epicentro Caselle in Pittari

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto a Caselle in Pittari questa sera. Il sisma è stato registrato alle 21.50, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ad una profondità di 11 chilometri. Qualcuno ha avvertito il terremoto, anche nei centri vicini, pare preceduto da un boato.

Per fortuna non si registrano danni a persone cose. Nei minuti successivi sono state segnalate altre due lievi scosse non avvertite dalla popolazione.