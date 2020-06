Ospedale di Agropoli, Botticchio attacca: sarà un servizio scadente

AGROPOLI. “Il Governatore è uscito dal retro e non ha voluto incontrare l’opposizione. Questa è la democrazia”. L’accusa arriva da Gisella Botticchio, consigliere comunale di minoranza che oggi si era recata presso l’ospedale civile di Agropoli sperando di avere un confronto con il presidente Vincenzo De Luca giunto in città per un sopralluogo presso il presidio ospedaliero.

Il confronto auspicato dal consigliere della Lega non ha potuto esserci e ciò ha determinato le critiche della Botticchio.

“Come funziona a livello comunale così funziona a livello regionale, le cose se le dicono tra di loro, non accettano il confronto – accusa – L’ospedale è utilizzato ad ogni elezioni. Ai cittadini resta solo tanta amarezza”.

Anche l’annunciata riapertura del pronto soccorso finisce sotto accusa: “Apriranno un week surgerty, verrà del personale in Alpi strapagato e daranno un servizio scadentissimo – sentenzia Botticchio – Non hanno voluto incontrare l’opposizione che gli avrebbe chiesto chiarimenti. Chi scappa ha qualcosa da nascondere”.