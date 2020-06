Luoghi del Cuore Fai: candidata la Cappella Madonna del Monte di Sala

Il comitato di quartiere Riqualifichiamo la Madonna del Monte ha candidato la Cappella della Madonna del Monte tra i Luoghi del Cuore del FAI (Fondo Ambiente Italiano), nella categoria “L’Italia sopra i 600 metri”. Con un semplice click tutti potranno concedere l’accesso a bandi e fondi che permetteranno di ridare lustro alla Cappella, monumento religioso appartenente al patrimonio artistico e culturale della nostra comunità.

La Madonna del Monte è la porta di benvenuto del centro storico di Sala Consilina. Da sempre il piazzale antistante la chiesa, che si fa notare per la sua svettante croce in pietra, è stato per intere generazioni un luogo di aggregazione, la nostra “piazza” in tutte le stagioni: intere estati a rincorrere il pallone giù per la strada, e la neve in inverno che trasformava la chiesa in campo di battaglia.E poi le tradizioni religiose legate al rito della vestizione della statua della Madonna per le celebrazioni importanti, quelle che in poche occasioni all’anno fanno scoprire il magnifico giardino, l’organo a canne, i dipinti e le statue.

Patrimoni semisconosciuti che necessitano di un recupero importante per essere vissuti pienamente nella loro bellezza. Per questo si è costituito un comitato, che non vuole essere a carattere religioso ma di “Quartiere”, il cui scopo è quello di promuoverne l’intera rigenerazione che lo porti ad essere di nuovo abitato, più accessibile ed esteticamente interessante. Ma il nostro punto di partenza è proprio la riqualificazione della Madonna del Monte la cui attrazione e rifunzionalizzazione può apportare nuova linfa all’intera comunità. Clicca qui per votare.