De Luca ad Agropoli. Oggi si decide la data della riapertura dell’ospedale

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore generale dell’Asl Salerno Mario Iervolino e gli altri vertici della sanità saranno oggi ad Agropoli per visitare l’ospedale civile. Il presidente della giunta regionale dovrebbe fermarsi in città intorno alle 10, prima di raggiungere San Marco di Castellabate dove è prevista la cerimonia di inizio lavori per il porto. Sarà l’occasione per fare il punto sui lavori: la struttura è pronta, sia i reparti che le sale operatorie, va completato soltanto il personale.

De Luca aveva annunciato per giugno la riapertura del pronto soccorso e oggi potrebbe conoscersi la data.

L’ospedale di Agropoli resterà comunque fuori dalla rete dell’emergenza, almeno per quanto riguarda i casi più gravi; l’attivazione delle sale operatorie consentirà gli interventi in day surgery. Saranno attivi i laboratori h24 e presso il pronto soccorso sarà disponibile un rianimatore.