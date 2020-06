Camerota: 20enne denuncia violenza sessuale

Send an email

È successo lo scorso sabato a Marina di Camerota. Una 20enne del posto, dopo aver trascorso una serata tranquilla in un locale, sarebbe stata invitata da un 31enne romeno ma residente a Camerota da diversi anni, presso la propria abitazione dove successivamente la ragazza avrebbe subito violenze sessuali dallo stesso. Domenica la ragazza si recava, accompagnata dai genitori, presso la caserma di Marina di Camerota, comandata dal Maresciallo Francesco Carelli per sporgere denuncia e poi al pronto soccorso dall’ospedale dell’Immacolata di Sapri per i dovuti controlli.

I militari della locale caserma hanno identificato il soggetto e attivato il codice rosa denunciando il 31enne presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con l’accusa di violenza sessuale.

Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto.