Oroscopo: Sagittario, non scoraggiatevi sul lavoro

Ariete – Non vi mancheranno le occasioni per arricchire il vostro bagaglio professionale: fatene tesoro. L’amore bussa alla vostra porta.



Toro – Evitate di assumere atteggiamenti provocatori o di sfida: con i superiori solo la diplomazia può avvantaggiarvi. Farete nuove interessanti conoscenze.



Gemelli – Non potete prendere decisioni importanti nel lavoro sulla base di informazioni approssimative. In amore un piacevole senso di eccitazione

Cancro – Un incontro di lavoro o un imprevisto potrebbe dare una svolta positiva alla vostra attività.

In amore siate fiduciosi.



Leone – Non avete insistito abbastanza per farvi affidare un incarico prestigioso: ora dovrete rimediare. Bene le questioni di cuore

Vergine – Siete molto sicuri del fatto vostro: le difficoltà nel lavoro non vi preoccupano né vi fermano. Esaltante vita di coppia

Bilancia – Coltivate di più le amicizie: sulla distanza potrebbero dimostrarsi importanti per il vostro lavoro. Serata allegra con il partner

Scorpione – Ogni decisione nel lavoro ha i suoi vantaggi e degli svantaggi: sta a voi scegliere per il meglio. Insostenibile la situazione sentimentale

Sagittario – Non scoraggiatevi se dovrete affrontare situazioni difficili nel lavoro, avete superato ben altro. Serata memorabile.

Capricorno – Finalmente riuscirete a realizzare quel cambiamento nel lavoro che sognavate da tempo. Pericolosa indecisione in amore.



Acquario – Nella professione avete la situazione in pugno: non dovrebbero esserci perciò spiacevoli sorprese. In amore cambiate strategia.

Pesci – Piccoli passi avanti nella carriera: evitate però distrazioni o progressivo disimpegno. Migliora il feeling con il partner.