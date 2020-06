Send an email

Dall’ex capitano dei carabinieri di Vallo tablet e mascherine per la pediatria del San Luca

Un bel gesto di solidarietà quello che vede protagonista il Capitano dei Carabinieri Mennato Malgieri già alla guida della Compagnia di Vallo della Lucania. Il Capitano attraverso una iniziativa nazionale donerà tablet e mascherine ai bambini del reparto di pediatria dell’ospedale San Luca di Vallo.

Il capitano Malgieri, originario della provincia di Benevento e attualmente in servizio a Padova, è riuscito ad ottenere i tablet, gli smartphone e le mascherine grazie al contributo dell’associazione “Davide il Drago” e del Comitato “Maniuniteperpadova” che hanno avviato, da alcune settimane, il progetto “Connessi alla vita sempre, ovunque e in allegria”. Il progetto prevede la distribuzione negli ospedali pediatrici italiani di tablet e smartphone con l’obiettivo di offrire un valido supporto alle famiglie, al personale medico ed ai volontari, affinché possano rendere il tempo di degenza dei piccoli ospedalizzati più spensierato ed allegro in ogni momento della giornata.

I dispositvi potranno essere usati per portare avanti i programmi della “Scuola in ospedale” avviati da diversi anni dal Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione e offriranno, quindi, ai bimbi ospedalizzati la possibilità di continuare a seguire i programmi scolastici e di rimanere “connessi” anche durante la degenza con i propri compagni ed insegnanti.