Controesodo, traffico sulle strade del Cilento

Per la fine di questo ponte del 2 giugno disagi al traffico per il rientro di molti vacanzieri. Bollino rosso, dunque, sulle arterie stradali principali, in particolare nell’ area nord del Cilento, sulla Cilentana, a patite dallo svincolo Agropoli Sud.Disagi registrati anche sulla SS18 tra Capaccio ed Eboli/Battipaglia e sulla via del Mare tra Santa Maria di Castellabate ed Agropoli.Traffico più scorrevole, invece, a sud.

In molti hanno dunque scelto di spostarsi nonostante i timori per l’emergenza Covid. Tra le mete con più vacanzieri Santa Maria di Castellabate, Capaccio Paestum, Acciaroli, Casal Velino.

Da domani riaprono anche i confini regionali.