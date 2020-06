Send an email

Cilento: raccogli rifiuti in spiaggia? Avrai un caffè gratis

Un caffè gratis per chi raccoglie rifiuti in spiaggia. E’ l’iniziativa dell’azienda Caffè Cilento, torrefazione attiva da anni attiva a Laurito ed estesa in tutto il comprensorio. Il progetto “Cilento Pulito”, giù lanciato lo scorso anno si rinnova con l’approssimarsi dell’estate 2020 ed è volto a sensibilizzare i bagnanti ad avere cura del proprio litorale.

Da Caffè Cilento ricordano come i rifiuti, e in particolare la plastica, siano i peggiori nemici dell’ambiente e soprattutto dei nostri mari. Di qui qui un’iniziativa di marketing che punta anche a sensibilizzare tutti: Caffè Cilento distribuirà sulle spiagge dei volantini indicanti i tempi di decomposizione dei vari materiali e inviterà a raccogliere i rifiuti spiaggiati offrendo in cambio un caffè gratuito.

Questo “baratto” è valido negli stabilimenti balneari che utilizzano la marca “Caffè Cilento”. Basterà recarsi al bar con una busta di immondizia raccolta sul litorale per ricevere in cambio un bicchierino di caffè, rigorosamente non di plastica!