Altavilla Silentina: riparte l’attività del gruppo “Le Ginestre”

Il gruppo majorettes “Le Ginestre”, di Altavilla Silentina, riprende da domani ufficialmente il suo cammino sportivo. Ad annunciarlo è lo stesso nucleo dell’ A.S.D. Ginestre, che ha sottolineato le principali linee guida da seguire. Attività sportiva rigorosamente da svolgere all’esterno, rilievo della temperatura comporea all’ingresso con distanze di sicurezza di 2 metri da osservare durante le esercitazioni. Obbligo, per le atlete, di tuta e scarpe da tennis, con segnaletica evidenziata per aiutare a mantenere le giuste distanze, sono queste alcune delle direttive indicate nella nota della compagnia di Altavilla Silentina.

Le parole di Mirella Manduca, responsabile del gruppo “Le Ginestre”

Queste le parole in merito alla ripartenza delle attività di Mirella Manduca, perno del movimento de “Le Ginestre”.



“Il movimento “Le Ginestre” è rimasto fermo per tre mesi, o quasi, per via della pandemia che ha scosso tutti Durante questo lungo periodo, comunque di comune accordo con le ragazze, ci siamo date da fare. Abbiamo partecipato, ad esempio, ad un concorso social intitolato famiglia majorettes, dove abbiamo preparato coreografie a distanza. Ci siamo confrontate con tanti altri gruppi majorettes di tutta Italia, allenandoci a casa e ci siamoconfrontate sempre a distanza nel contest distanti ma uniti. Il tutto è servito per tenerci in contatto ed in allenamento. Si è cercato, inoltre, attraverso qualche video di sollevare l’umore di tutti i nostri fan, unendoci allo slogan diventato virale andrà tutto bene.

Finalmente da domani si riparte in sicurezza. Siamo pronti a seguire le linee guida per svolgere l’attività che più amiamo, ovvero, il twirling. Cercheremo di ritornare, cosi, alla normalità e arricchirci tutti dei sorrisi più belli”