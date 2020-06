Screening di massa a Vallo della Lucania: nessun positivo

Send an email

“Appena comunicati i risultati dello screening effettuato alle fiere di Vallo: nessun positivo”. Ad annunciarlo Genny De Cesare, assessore del Comune di Vallo della Lucania. Il Comune nei giorni scorsi aveva incontrato i delegati dell’Istituto Zooprofilattico Meridionale per poter effettuare uno screening per tutto il comprensorio per escludere il rischio di nuovi contagi o la presenza di soggetti asintomatici. Così lo screening ha riguardato anche Cannalonga, Moio della Civitella, Ceraso, Cuccaro, Futani, Montano Antilia, Laurito, Perito, Orria, Omignano, Salento, Stella Cilento, Ascea e Gioi Cilento.

Si sono sottoposti a tampone medici ed altro personale sanitario, forze dell’ordine e tutti coloro che durante questa fase di emergenza hanno avuto più possibilità di entrare a contatto col virus.

Gli esami sono stati fatti presso i padiglioni delle fiere. Oggi i risultati: tutti i tamponi hanno dato esito negativo.