L’almanacco dell’1 giugno 2020

Santi del Giorno

San Giustino (Martire)

San Giovanni Battista Scalabrini (Vescovo)

Sant’Annibale di Francia (Sacerdote)

San Caprasio di Lérins (Abate)

San Floro di Lodeve (Vescovo)

San Simeone di Siracusa (Eremita)

San Vistano (Re di Mercia e Martire)

Sant’Enecone (Abate)

Santi Caritone e compagni (Martiri)

San Giustino è il protettore dei filosofi.



Accadde Oggi

1980 – Nasce la CNN, primo canale all news della storia

1984 – Al cinema “C’era una volta in America”



Nati in questo giorno

1937 – Morgan Freeman

1974 – Alanis Morissette

1945 – Orietta Berti

1926 – Marilyn Monroe



Nati… sportivi

1978 – Antonietta Di Martino

1951 – Giuseppe Bruscolotti

1945 – Marino Basso



Scomparsi oggi

1970 – Giuseppe Ungaretti

2008 – Yves Saint Laurent

2000 – Paolo Barile