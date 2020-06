La New Basket Agropoli pronta a ripartire

Nonostante tutto, è pronta a ripartire la New Basket Agropoli. Nei giorni scorsi la dirigenza della giovane compagine cestistica, che milita in serie C Gold, ha incontrato il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Si è parlato della prossima stagione e della ripartenza. La stagione 2019/2020 è stata troncata con la chiusura definitiva del campionato a causa dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19. Ciò ha vanificato gli importanti investimenti effettuati per puntare alla promozione in serie B, e a tentare di rivincere la Coppa Campania.

Nonostante le ingenti difficoltà, consapevoli che i costi del passato non sono più sostenibili, la società ha voglia di proseguire il cammino virtuoso portato avanti finora. E vuole farlo, unendo e creando una sinergia tra le varie forze in campo. Il primo cittadino si è impegnato a rendere fin da subito disponibile il Pala Di Concilio, a seguito di un intervento di sanificazione, così da poter riprendere in sicurezza gli allenamenti della prima squadra. Proseguono le interlocuzioni per riconfermare le sponsorizzazioni dello scorso anno e si è anche alla ricerca di nuovi partners. Programmare la nuova stagione è estremamente complicato, certo è che sarà inevitabilmente diversa da tutte quelle che ci sono state finora. La situazione economica che la pandemia ha generato è gravissima. Nel contempo,si cerca una unione di intenti con tutte le forze in campo.

“Visto quanto accaduto con l’emergenza Covid-19 – fa sapere la dirigenza della New Basket Agropoli – auspichiamo che sia terminato, ad Agropoli, il tempo delle divisioni e possa iniziare quello delle condivisioni. Non c’è ragione ancora di pensare a coltivare ognuno il proprio orticello, ma di aprirsi a nuove collaborazioni, al fine di arrivare tutti insieme ad un traguardo che sia sintesi di un lavoro comune, nel nome dei giovani soprattutto e della città“.