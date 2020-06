Fondovalle Calore: presto la ripresa dei lavori

CASTELCIVITA. «Abbiamo dovuto interrompere i lavori di tutti i cantieri per via dell’emergenza covid, ora siamo pronti a ripartire. Una data certa per la ripresa dei lavori sulla Fondovalle Calore non la posso dare ma con la ditta stiamo già ragionando sulla riapertura del cantiere, ed è molto vicina» . Lo dichiara Domenico Ranesi quale dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno. Si sperava che niente più potesse fermare il prosieguo dei lavori sulla rete viaria, invece dopo il decreto della “momentanea” sospensione dei lavori, datato 10 gennaio scorso, per via della definizione degli accordi bonari per la totale acquisizione dei terreni interessati dal prosieguo dei lavori in variazione, poi la data della ripresa, ecco il locdown.

Le misure di confinamento hanno costituito un protocollo di emergenza. «Non potevamo né dovevamo mettere a repentaglio la salute dei lavoratori– ha spiegato Ranesi- ma ora siamo pronti a ripartire».

Novità importanti riguardano il costone roccioso sovrastante la SP12, Ottati-Castelcivita: in settimana parte la gara d’ appalto. Il progetto esecutivo è stato validato, la copertura finanziaria c’è. Per il costone di Sacco si sta lavorando alla progettazione esecutiva.