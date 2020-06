Capaccio Paestum, domani inaugura casa dell’acqua

E’ prevista per domani (2 giugno) alle 18, in località Licinella, la cerimonia di inaugurazione della seconda casa dell’acqua a Capaccio Paestum. La prima fu inaugurata lo scorso 31 gennaio in piazza Santini. L’impianto è in grado di erogare acuq a temperatura ambiente o refrigerata, acqua naturale, lievemente frizzante e frizzante.

La casa dell’acqua contribuisce a ridurre l’utilizzo dei contenitori di plastica, come previsto dal Programma ‘Capaccio Paestum Città Plastic Free.

La casa dell’acqua di Licinella è posizionata nei pressi del Parco dei Tigli.