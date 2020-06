Buccino, schianto in modo: grave un giovane

E’ ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Oliveto Citra un giovane di Buccino protagonista ieri pomeriggio di un grave incidente stradale. Il 27enne viaggiava in via Oleiros quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto schiantandosi contro un palo della luce e poi contro una vettura parcheggiata a margine della strada.

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Buccino.

Trasferito in ospedale è stato poi ricoverato in rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni. Ai militari il compito di ricostruire le cause del sinistro.