Oroscopo: Leone, attenzione alla gelosia

Ariete – La sorte in questi giorni è dalla vostra parte e vi aiuterà nelle imprese di lavoro più spregiudicate. Segnali interessanti in amore.



Toro – La situazione nel lavoro sta cambiando e dovrete apportare delle modifiche ad un progetto che vi preme tanto. Favorito il settore degli affetti.



Gemelli – Siete pieni di idee, di ispirazioni e di intuizioni: nel lavoro siete destinati a vincere. Ottime chances in amore.



Cancro – Vi conviene non fare mai mosse azzardate nella professione: comportano troppi rischi che non potete permettervi. Stato di grazia in amore.



Leone – I programmi di lavoro sono ormai ben chiari: rompete gli indugi e cercate di rispettarli il più possibile. In amore siete troppo possessivi e gelosi, non tirate troppo la corda.



Vergine – Studiate un po’ la situazione e scoprirete che non vi sarà difficile trovare appoggi per un vostro progetto di lavoro. In amore attenzione a giocare con il fuoco.



Bilancia – Nel lavoro avete imboccato la strada giusta. In amore abbiate il coraggio di ammettere i vostri errori con il partner.



Scorpione – Se volete mandare presto in porto i vostri progetti di lavoro allora dovete essere più solleciti. In amore potete dare di più.

Sagittario – Nella professione riuscite sempre a trascinare i collaboratori dove volete, ma frenate l’eccessiva ambizione. Un amore appassionato.

Capricorno – Vi sentite molto combattivi e le difficoltà nel lavoro non vi spaventano perchè avete obiettivi precisi da raggiungere. Vita affettiva complicata.

Acquario – Non avete sufficienti certezze per prendere nuove ambiziose iniziative professionali: consultate un esperto. In amore siete troppo appiccicosi

Pesci – Avanzamenti di carriera e successi nel lavoro dipendono dalla capacità di impegnarsi a fondo. Migliora il clima in amore