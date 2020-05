Send an email

Futani partecipa al bando UE per il Wifi free

FUTANI. Il Comune cilentano, con a capo il sindaco Aniello Caputo, ha deciso di partecipare al bando pubblico europeo WIFI4EU. Nello specifico sarà data la possibilità ai cittadini di accedere alla connessione Wifi del territorio comunale in modo gratuito, negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze e vari edifici pubblici.

Attraverso il bando pubblico, la Commissione Europea, offre ai comuni la possibilità di poter beneficiare di buoni per un valore di 15 mila euro. I buoni saranno utilizzati per l’installazione di apparecchiature Wi-Fi nelle area pubbliche che ancora non sono dotati di hotspot Wi-Fi gratuito.

Sono state individuati i seguenti luoghi per installare dieci “Access Point”:

Comune;

Parco giochi presso Piazza Granci;

Piazza Colonna;

Largo via Mauro Tambasco;

Corso Umberto;

Piazza Di Ruocco;

Polo scolastico Merola;

Ex scuola media Corso Umberto;

Piazza San Nicola Castinatelli;

Eremiti.

Gli impianti Wi-Fi si baseranno sulla connettività a banda larga e ad alta velocità per fornire Internet di alta qualità agli utenti.

La connettività gratuita sarà concessa per almeno tre anni, successivamente l’Ente provvederà a pagare la somma di circa mille euro.