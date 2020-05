Send an email

Ambulatori medici per aree interne: Torchiara aderisce al progetto “Bimed we care”

Il Comune di Torchiara aderisce al progetto “BIMED We Care” proposto dall’Associazione Bimed, Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo. Si tratta di un progetto sperimentale finalizzato a strutturare un sistema complementare al SSN per la prevenzione, la cura, la salute e il benessere nelle aree interne e marginali.

Nello specifico, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Farro, intende candidarsi per ospitare uno degli ambulatori che saranno strutturati nel triennio 2020-2022. Questi saranno dedicati alla prevenzione ed alla diagnosi.

L’adesione alla proposta di candidatura non prevede alcun onere finanziario ma la sola messa a disposizione di un locale in comodato d’uso gratuito idoneo ad ospitare un ambulatorio medico. L’Ente, difatti, concederà per tre anni un locale idoneo.