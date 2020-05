Vibonati: aprono le spiagge libere per i residenti

VIBONATI. Il Comune fissa le regole per la prossima stagione estiva. Con apposita ordinanza il sindaco Franco Brusco ha indicato le modalità di comportamento sia per il settore di bar e ristoranti che per l’accesso alle spiagge.

Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande il primo cittadino riprende le regole già indicate dalla Regione relative all’obbligo di distanziamento e al divieto di assembramenti.

Per quel che concerne la stagione balneare, invece, il sindaco Brusco ha disposto l’apertura delle spiagge libere su tutto il litorale per i residenti nel Comune di Vibonati. Una restrizione, questa, che sta già creando malumori anche se poi nella stessa ordinanza si amplia la fruizione a tutti i cittadini campani.

L’accesso alle spiagge sarà regolamentato e saranno previste regole per garantire il distanziamento sociale, riprendendo le ordinanze regionali che prevedono 10 metri quadrati a disposizione per ogni ombrellone e una distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e l’ombrellone contiguo. Un’ulteriore ordinanza, fanno sapere da palazzo di città, indicherà ulteriori regole di fruizione e comportamento sul litorale.

Quest’anno in spiaggia niente giochi di gruppo; possibili quelli individuali. Per gli stabilimenti balneari, così come strutture ricettive, valgono le stesse regole delle ordinanze regionali e dei DCPM.