Stio, ok alla messa in sicurezza della strada comunale “Biagio Trotta – Fiera”

Il Comune di Stio, guidato dal Sindaco Natalino Barbato, ha approvato il progetto dei lavori di “sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale “Biagio Trotta – Fiera”. L’opera sarà candidata a finanziamento e trae origini da programmazioni remote, quando si è immaginato di creare una circonvallazione a monte ed a valle dell’abitato per dare respiro al centro del paese e renderlo più vivibile in occasione di festività, eventi particolari come ad esempio la Fiera della Croce.

Il Comune di Stio e tra quelli del comprensorio che puntano a sfruttare i fondi messi a disposizione del Governo per la sistemazione delle arterie del territorio.

Un passaggio necessario considerato che gli enti locali, a causa dei continui tagli negli stanziamenti, difficilmente riescono a realizzare grandi opere contando sui soli fondi comunali.