Oroscopo: Vergine, sul lavoro siate più elastici ed adattabili

Ariete – La situazione lavorativa va leggermente migliorando: conservate l’ottimismo. Sfoderate tutto il vostro fascino.



Toro – Il vostro settore professionale è ancora tutto da esplorare: muovetevi con molta cautela. In amore cogliete l’attimo, poi si vedrà.



Gemelli – Le persone che lavorano con voi cercheranno di influenzarvi, ma voi dovete agire secondo le vostre convinzioni. Dura battaglia in amore.



Cancro – Seguite il vostro intuito e siate intraprendenti in ogni capo, non ve ne pentirete. Chi vi ama teme la vostra eccessiva indipendenza.



Leone – C’è bisogno di un’iniziativa energica da parte vostra per imporvi sulla concorrenza. In amore siete troppo sicuri di voi stessi.



Vergine – Il momento per il vostro lavoro è difficile e confuso: siate più elastici ed adattabili. In amore siete sempre sulle barricate: rilassatevi.



Bilancia – Per poter affrontare delicate transazioni di affari dovete scegliere il momento migliore: vigilate. Tempi lunghi per un amore che sta sbocciando.



Scorpione – Per affrontare delle battaglie nella professione bisogna essere convinti che ne valga la pena. Perfetta sintonia in amore.



Sagittario – Concedete maggiore autonomia e fiducia ai vostri collaboratori: saranno più produttivi. In amore state facendo un gioco non proprio corretto.



Capricorno – Vi attendono giornate decisive per il lavoro, richiedono molta tenacia e perseveranza da parte vostra. In amore osate di più

Acquario – La concorrenza dovrà cedere il passo alla vostra abilità e preparazione professionale. Chi dice di amarvi non è capace di dimostrarlo

Pesci – Essere impulsivi in questo momento particolare per la professione potrebbe essere molto pericoloso. In amore non prendete decisioni precipitose.