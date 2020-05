Meteo: fine maggio tra fresco e improvvisi temporali

Send an email

Come anticipato, l’Italia è da giorni interessata da correnti settentrionali che mantengono le temperature al di sotto della media. Fa addirittura molto fresco la sera se non freddo nelle zone interne con temperature inferiori ai 10 gradi. Anche nei prossimi giorni la situazione non cambierà anzi. Oltre al l’afflusso di aria fresca si svilupperanno anche temporali specie nelle zone interne.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo parzialmente nuvoloso. Possibili temporali nelle aree interne e montuose. Non si escludono a tratti fenomeni anche lungo le coste. Clima molto fresco con venti settentrionali. Mare mosso.

DOMENICA: insiste l’afflusso di aria fresca. Poco nuvoloso al mattino mentre al pomeriggio ci sarà occasione per nuovi temporali. Temperature al di sotto della media.