Casal Velino, abbattimento delle tariffe relative ai posti barca del Porto

Il Comune di Casal Velino, guidato dal Sindaco Silvia Pisapia, intende adottare misure di agevolazione e sostegno delle famiglie e dei titolari di attività produttive e turistiche consentendo, con riguardo ai contribuenti- concessionari che usufruiscono per l’anno 2020 dei servizi di ormeggio portuale, di far fronte a questo particolare momento di emergenza e di crisi economica prevedendo un abbattimento delle tariffe.

L’Ente cilentano, difatti, ha disposto un abbattimento del dieci per cento delle tariffe relative ai posti barca nel Porto di Marina di Casal Velino, con esclusione dal beneficio delle tariffe in vigore, relativamente alla fornitura di energia elettrica ed acqua che restano confermate come da precedenti atti adottati in materia.

Inoltre, è stata confermata, la possibilità del pagamento in due rate che restano fissate alle seguenti scadenze: il 50% alla data della presentazione della richiesta del posto barca; il 50% entro il 31 luglio.