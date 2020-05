Sapri: torna balneabile il litorale del Lungomare

SAPRI. “Da oggi è ripristinata la balneazione su tutto il litorale cittadino.

Come comunicato dall’ARPAC, i campionamenti effettuati in data 25.05.2020, dimostrano per tutti i punti di campionamento l’eccellenza della nostre acque di balneazione”. A comunicarlo il sindaco di Sapri Antonio Gentile. In questa settimana sono ripresi i monitoraggi da parte dell’Arpac per verificare la qualità del mare e Sapri ha fatto registrare il massimo dei valori. Torna quindi la balneabilità anche del Lungomare laddove nei mesi scorsi si erano registrato criticità tanto da imporre dei divieti.

“Così come stiamo facendo da mesi continueremo a monitorare costantemente il nostro mare in collaborazione con CONSAC, Pluriacque e le altre Istituzioni coinvolte e a pubblicare tutti gli aggiornamenti sulla pagina dedicata”, ha spiegato il sindaco Antonio Gentile.

Di recente Sapri aveva confermato anche la Bandiera Blu. Tra i tratti di costa premiati dalla Fee mancava proprio il Lungomare.