Estate 2020: 4 consigli per organizzare le vacanze con i bambini

L’estate 2020 sarà senz’altro diversa da tutte le altre: dobbiamo infatti ancora convivere con il Covid e non possiamo concederci tutte le libertà a cui siamo sempre stati abituati. Nonostante questo tuttavia, rinunciare in toto ad una vacanza potrebbe essere una pessima idea, non solo per se stessi ma anche e soprattutto per i bambini. I più piccoli infatti hanno dovuto già fronteggiare molte difficoltà durante le ultime settimane e non avrebbe senso privarli anche di una bella vacanza. Bisogna però essere pronti a gestirla nel modo giusto, scegliere la destinazione ideale ed organizzarsi al meglio per evitare che il Covid si insinui troppo anche in questa pausa estiva.

Vediamo insieme alcuni consigli utili per le prossime vacanze in famiglia, che potranno essere comunque bellissime nonostante il periodo attuale.

#1 Scegliere una destinazione poco affollata

La scelta della destinazione è fondamentale, perché come ormai sappiamo molto bene le regole sul distanziamento sociale e sulla necessità di evitare assembramenti rimarranno per tutta l’estate. Potrebbe dunque non rivelarsi una buona idea andare al mare: le spiagge infatti saranno molto probabilmente piene e potrebbe rivelarsi difficile anche solo trovare un posticino per tutta la famiglia. Un’ottima alternativa è la montagna, che offre spazi ampi all’aria aperta e non presenta questo tipo di problematiche.

#2 Il family hotel: la struttura perfetta

Per quanto riguarda la struttura, un family hotel è senza dubbio l’ideale per i bambini perché è pensato appositamente per assecondare le esigenze di tutta la famiglia, compresi i più piccoli. Ormai in Italia ne possiamo trovare moltissimi, specialmente nelle zone di montagna come il Trentino: in questo portale www.myfamilyhotel.it trovate una scelta decisamente ampia quindi vi basta prenotare la struttura che vi ispira di più.

#3 Evitare l’alta stagione se possibile

Anche se la prossima estate sarà piuttosto particolare ed è possibile che ci sia un afflusso turistico inferiore rispetto al solito, questo non significa che in pieno agosto si troveranno poche persone. Non conviene darlo affatto per scontato e vale piuttosto la pena evitare i mesi di alta stagione perché il rischio di trovare affollamenti continua ad essere più alto. Inoltre, ricordiamo sempre che in luglio e in agosto i prezzi sono anche più alti quindi non è il massimo. Questo discorso vale soprattutto per le vacanze al mare, perché come abbiamo detto in montagna c’è meno il rischio di trovarsi coinvolti in assembramenti. Gli spazi sono ampi ed ognuno può trovare il proprio angolo di relax in mezzo alla natura.

#4 Prenotare subito: non conviene aspettare

Un ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di non temporeggiare troppo ma di approfittarne e prenotare il prima possibile. In molti infatti stanno aspettando, ma così facendo c’è il rischio che le tariffe dei vari alberghi si alzino. Mano a mano che la gente prenota e che i pochi posti a disposizione vengono riservati infatti, è normale che le varie strutture inizino a proporre prezzi più elevati. Non conviene dunque attendere troppo: approfittatene fino a quando le tariffe sono ancora convenienti, perché presto potrebbero non esserlo più.