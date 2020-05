Send an email

Anche a Monte San Giacomo i test sierologici per l’indagini di Ministero e Istat

C’è anche Monte San Giacomo tra i comuni “campione” individuati dal Ministero della Salute e dall’Istat per l’esecuzione di test sierologici finalizzati a valutare l’impatto del coronavirus sul Paese. Sono 150mila le persone che saranno sottoposte agli esami in tutta Italia. Ad eseguirli i volontari della Croce Rossa Italiana; per Monte San Giacomo ci penserà il gruppo di Salerno.

L’appuntamento è venerdì 5 giugno dalle 9 alle 17 presso la sede della Protezione Civile di Monte San Giacomo, nella villa comunale.

Il test sierologico, che comunque non è obbligatorio, mira a verificare la presenza di anticorpi nel sangue. La loro presenza può indicare che il soggetto è, o è stato, contagiato dal covid 19.