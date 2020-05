Buone notizie per la viabilità del Cilento interno. Sono stati consegnati ieri, 25 maggio, i lavori per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie di collegamento alla SP84, ovvero la strada che collega San Mauro La Bruca a Futani e alla Cilentana. Le opere, per oltre 584mila euro, sono finanziate con risorse CIPE e prevedono opere di sistemazione e messa in sicurezza.

Relativamente brevi i tempi per il completamento dei lavori che dovranno essere ultimati entro il 6 settembre prossimo.