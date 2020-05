Sapri: intensificati i controlli sulla movida

SAPRI. Si è tenuto questa mattina un vertice in comune a cui hanno partecipato il sindaco Antonio Gentile e tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Un incontro in cui si è deciso di intensificare ulteriormente i controlli ai cittadini per l’uso della mascherina e ai locali della movida che devono tassativamente rispettare le norme anti-covid (distanza, no assembramenti e soprattutto chiusura alle ore 23.00) fin da subito.

“Non possiamo permetterci il lusso di buttare via due mesi e mezzo di sacrifici – dice Gentile – è un momento decisivo per il nostro futuro, l’estate è alle porte. Ricordo a tutti che è necessario indossare la mascherina e che sono vietati tassativamente gli assembramenti. Bisogna rispettare le distanze, è l’unico modo per tornare nel più breve tempo possibile alla normalità”.

I controlli di tutte le Forze dell’Ordine, dunque, saranno intensificati fin da subito. La mancanza dell’utilizzo della mascherina porta a sanzione pecuniaria mentre i locali che non rispettano le ordinanze sono punibili con ammenda e chiusura dell’attività.

Intanto il Comune ha pubblicato la manifestazione d’interesse per l’ampliamento e/o occupazione ex novo del suolo pubblico a servizio della propria attività. Domanda entro il 31 maggio prossimo.