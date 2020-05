Marina di Camerota: al via lavori per palestra scuola media

Si è tenuta stamane la cerimonia di consegna lavori per la realizzazione della palestra comunale annessa alla scuola media di Marina di Camerota. Entro 200 giorni la ditta N.A.N. Costruzioni dovrebbe consegnare il progetto dal valore di 991.674 euro. «E’ un sogno che si realizza per la comunità di Camerota – ha detto il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta – il nostro Comune è un cantiere a cielo aperto, ci sono ben 9 opere di importanza fondamentale che sono in fase di inizio o addirittura in fase di completamento».

La benedizione è stata affidata al parroco, don Gianni Citro. «Questa costruzione ha una valenza sociale molto importante – ha poi sottolineato il sacerdote – questa amministrazione regala alla comunità un qualcosa che resta nella storia di questo posto». Poi l’intervento dell’assessore Vincenza Perazzo, delegata all’Istruzione: «Ci tenevo tantissimo a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e soprattutto all’amministrazione che sin dal primo giorno, tre anni fa, non ha fatto mai mancare l’apporto necessario e l’attenzione alla scuola e agli alunni in particolare».

«Ricordo quando la mia generazione non aveva spazi per trascorrere in tranquillità le ore di educazione fisica, oppure per i saggi di fine anno ma anche per semplici momenti aggregativi – ha sottolineato l’assessore Teresa Esposito – ora invece sono emozionata ad immaginare che un’opera così importante sarà presto donata ai nostri bambini, al futuro di Camerota». E’ seguito l’intervento della preside dell’istituto comprensivo di Camerota, la professoressa Rosanna Casalino: «Devo ringraziare l’amministrazione comunale per l’impegno che quotidianamente rivolge alla scuola e a tutti i suoi protagonisti».

La palestra dovrebbe essere inaugurata tra sette mesi circa. Alla cerimonia presente anche la ditta, l’architetto Antonietta Coraggio, l’architetto Nicola Greco e il comando di polizia locale.