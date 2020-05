Send an email

Centola, abusi in area Parco: c’è l’ordine di demolizione

CENTOLA. Segnalati nuovi abusi edilizi sul territorio. Le contestazioni riguardano delle opere eseguite nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel Comune di Centola. A riscontrare irregolarità il raggruppamento carabinieri Parco, comando di Stazione di Pisciotta. I militari hanno accertato la realizzazione di un manufatto adibito a deposito con otto aperture esterne complete di infissi in alluminio, sopraelevato dal piano di campagna da un massetto in cemento con copertura a due falde in pannelli di lamiera zincata, internamente allo stato grezzo.

Realizzati, inoltre, due portici lateralmente al manufatto. L’opera è stata costruita in zona C2 del Parco, senza il necessario nulla osta.

Di fronte alle contestazioni il direttore dell’Ente, Romano Gregorio, ha firmato un’ordinanza che dispone la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.