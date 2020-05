VIDEO | Spaghetti con asparagi e guanciale: la ricetta che ha vinto il contest di InfoCilento

Infocilento ha indetto nel mese di Aprile un contest dedicato agli amanti della cucina. Cuochi professionisti e amatoriali si sono messi in gioco inviando le foto del miglior piatto da loro cucinato durante il periodo di quarantena.

Al primo posto si è classificata con 336 voti Cinzia Faccenda presentando il piatto di spaghetti con asparagi e guanciale.

Ingredienti:

Asparagi

Guanciale

Cipolla

Olio

Sale

Pepe nero

Pecorino

Ho sbollentato per 5 minuti circa le punte di asparagi, conservando l’acqua di cottura. In una padella larga ho soffritto in olio di oliva la cipolla tritata finemente, ho aggiunto il guanciale tagliato a listarelle.

Giusto il tempo di far sciogliere il grasso ed ho aggiunto le punte di asparagi. Ho lasciato insaporire unendo il sale, un mestolo di acqua di cottura degli asparagi ed ho coperto.

Dopo un quarto d’ora circa ho versato nella padella gli spaghetti al dente che ho risottato con il pecorino grattugiato, spadellando fino ad ultimarne la cottura. Nel caso si dovesse asciugare troppo ho aggiunto qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. In un padellino ho lasciato rosolare alcuni pezzetti di guanciale che ho utilizzato per abbellire il piatto ultimato. Concludere con pepe macinato fresco se piace.

“Sono Cinzia Faccenda e vivo a Giffoni Sei Casali. Cucino per la mia famiglia con amore e passione. Cerco di migliorarmi giorno dopo giorno, mi piace la cucina tradizionale e sostengo che un piatto, oltre ad essere buono e gustoso, debba essere anche bello da vedere e da presentare. L’occhio vuole la sua parte!

Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno supportata con i loro voti ed InfoCilento per la bellissima iniziativa.”