Send an email

Una vacanza in Cilento con la community di I love Cilento

Vinci un weekend di relax in Cilento grazie alla community di “I Love Cilento”

È una delle community online dedicate alle bellezze del Cilento, si chiama “I Love Cilento” e vanta numeri importanti soprattutto su instagram, dove raggiunge quasi 10 mila followers, registrando oltre 150 mila visualizzazioni a settimana.

Ed è proprio questa community ad aver lanciato, in collaborazione con il Castello di San Sergio di Centola un concorso gratuito per vincere un weekend di relax per due persone nel Cilento.

Un occasione d’oro, dunque, per venire a scoprire un angolo di Cilento tra i più amati e visitati dai turisti, quello che vede assoluto protagonista Palinuro e il suo mare pluripremiato, ma anche il bellissimo centro storico di Centola o il borgo medievale di San Severino.

Chi si aggiudicherà il premio si potrà godere un intero fine settimana (tre giorni, due notti) in una delle stupende camere doppie del Castello di San Sergio, dimora storica di Centola che affaccia su Capo Palinuro con una vista mozzafiato.

Per partecipare basta essere iscritti a instagram, andare sul profilo @ilovecilentoit e seguire le istruzioni del post dedicato (link diretto: bit.ly/2Xv9SWl).

Il 1° Giugno, poi, sarà estratto a sorte il vincitore o la vincitrice che verrà comunicata sempre sul profilo di “I Love Cilento” e che potrà, quindi, godersi il fantastico premio, scegliendo insieme alla struttura le date di suo gradimento tra quelle disponibili a Giugno o Settembre 2020.

E allora che aspettate? Partecipate e provate a vincere il vostro weekend di relax nel Cilento!