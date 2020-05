Tre cilentani nell’Associazione Italiana Giovani Avvocati

Send an email

L’Associazione Italiana Giovane Avvocati, presieduta dall’Avv. Antonio de Angelis premia Vallo della Lucania, ciò a conferma della dinamicità della giovane classe forense locale per le numerose iniziative messe in campo in questi mesi di lockdown. È di questi giorni infatti la nomina dell’Avv. Domenico Sica presso l’importante dipartimento dei fondi europei e dell’avv. Mariangela Agresti già membro e prima eletta del Comitato Pari Opportunità all’interno del COA vallesse, quale componente dello stesso Comitato all’interno del dipartimento nazionale.

Ultimo ma non meno importante, l’elezione della dottoressa Antonella Palladino quale rappresentante dei praticanti avvocati in seno alla Consulta Nazionale dei praticanti.

“Ciò a testimonianza di un’avvocatura disposta a fronteggiare l’emergenza nell’emergenza, – dice il presidente Alberico Sorrentino – a patto che Ministero, Csm e Corte d’Appello oltre ai proclami mettano concretamente il Tribunale in grado di funzionare garantendo in tal modo che il “servizio giustizia” possa essere fruibile a chi ne fa richiesta”.